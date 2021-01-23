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23 января 2021, 13:31

Коронавирус унёс жизни ещё 17 свердловчан

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 907​​​​​​​ жителя региона.

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 907​​​​​​​ жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 17 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 907 жителя региона.

Данные о 17 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 907», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 559 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 68 971 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 390 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии - 67 526. Более 60 тысяч уральцев уже вылечились.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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