Татьяна Голикова рекомендовала переболевшим COVID-19 воздержаться от вакцинации

Татьяна Голикова посоветовала не бояться, если после болезни или вакцинации у человека исчезли антитела. Фото: Галина Соловьева

Гражданам, которые уже переболели коронавирусом, лучше повременить с вакцинацией. Об этом в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1» завила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, уровень антител, который человек получает и при перенесении заболевания и при вакцинации - практически идентичен. Также Татьяна Голикова посоветовала не бояться, если после болезни или вакцинации у человека исчезли антитела.

«Очень многие говорят: после того как переболели или провакцинировались у них исчезли антитела. Но не надо этого бояться. Переболевшим мы пока не рекомендуем вакцинироваться, потому что наши наблюдения свидетельствуют о том, что случаи вторичного заболевания COVID-19 единичны», - подчеркнула Татьяна Голикова.

При этом вице-премьер затруднилась ответить, что становится причиной повторного заражения коронавирусом. В качестве возможных вариантов называется лёгкое течение болезни при первом заболевании, ошибочная постановка диагноза иди ложно-положительный тест.

«Понятно, чтобы были на старте ошибки. И сейчас уже это, к сожалению, стало рутиной. К сожалению, потому что он пока ещё не уходит, хотя количество заболевших сокращается. И поэтому я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета», - рекомендовала Татьяна Голикова.

Вице-премьер также отметила, что случаи заболевания встречаются и после вакцинации, однако в этом случаев болезнь протекает легче и быстрее.

«Период наблюдения пока небольшой, но даже те некоторые случаи заболеваний, которые мы видим после вакцинации, протекают достаточно легко и не такое длительное время, как если человек не привит», - подчеркнула Татьяна Голикова.

Напомним, массовая вакцинация от ковида стартовала в России 18 января

Наканунев Свердловскую области прибыли ещё 40 тыс. доз вакцины от коронавируса. Пока это самая крупная партия для региона. На следующей неделе препарат доставят в свердловские муниципалитеты, где работают пункты вакцинации.

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