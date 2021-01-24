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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 января 2021, 09:38

Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле суммарно превысило 40 тысяч

В уральской столице число заболевших с начала пандемии достигло 36 083 человек.

В уральской столице число заболевших с начала пандемии достигло 36 083 человек. Фото: Галина Соловьева

Роспотребнадзор озвучил свежие данные по распространению новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. Всего в регионе заболели 67 526 человек, более 40 тысяч из них, в двух городах - Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

По данным, приведённым на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в уральской столице число заболевших с начала пандемии достигло 36 083 человек (+144 случая за прошлые сутки), а в Нижнем Тагиле 4018.

В первой пятёрке свердловских муниципалитетов по заболеваемости коронавирусом также находятся Первоуральск (2 218), Ревда (1 982) и Каменск-Уральский с Каменским районом (1 783). Больше тысячи инфицированных также выявлено в Верхней Пышме (1502) и Берёзовском (1 461). Вплотную к отметке в тысячу заболевших приблизился Серов (977 случаев)

Меньше всего заболевших на севере Свердловской области - два человека заразились в Таборинском районе, пятеро - в Гарях, шестеро в пгт Малышева, а в Пелыме выявлено восемь случаев COVID-19.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили ещё 390 случаев новой коронавирусной инфекции. Более 60 тысяч свердловчан уже справились с недугом. 1907 человек скончались.

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Областная газета Свердловской области

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