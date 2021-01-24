Скончались ещё 15 свердловчан с диагнозом COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 15 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 922 жителя региона.
Данные о 15 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 922», – говорится в сообщении регионального оперштаба.
В целом по России за сутки зафиксирован 491 летальный исход. За весь период в России от коронавируса умерли 69 462 человека.
Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 392 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии - 67 918.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале