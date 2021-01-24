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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 января 2021, 13:25

Скончались ещё 15 свердловчан с диагнозом COVID-19

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 922 жителя региона.

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 922 жителя региона. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 15 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 922 жителя региона.

Данные о 15 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 922», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксирован 491 летальный исход. За весь период в России от коронавируса умерли 69 462 человека.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 392 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии - 67 918.

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