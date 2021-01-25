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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 января 2021, 13:13

За сутки в Свердловской области выявили 386 случаев коронавируса

коронавирус

За сутки в Свердловской области выявили 386 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 386 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 68 304.

Выписались 60 815 уральцев, за последние сутки – 396 человек. На лечении остаются около 5,5 тысячи пациентов, в том числе 469 – в тяжёлом состоянии.

По данным регионального оперштаба, диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+112), Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа и других муниципалитетов.

За последние 24 часа подтвердилась смерть 16 пациентов. Всего коронавируса унёс жизни 1 938 свердловчан.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 392 случая новой коронавирусной инфекции.

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Областная газета Свердловской области

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