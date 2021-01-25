19 290 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

19 290 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19 290 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 738 690.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москва – 2 382. На втором месте Санкт-Петербурге с 2 116 новыми пациентами, на третьем – Московская область – 1 163 заболевших.

Свердловская область находится на шестой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 386 человек.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа умерли 456 пациентов с COVID-19, выздоровели – 19 003. За весь период пандемии – 69 918 и 3 150 763 соответственно.

Фото: оперштаб

Напомним, в предыдущие сутки в России было выявлено 21 127 случаев заражения COVID-19.