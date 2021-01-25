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25 января 2021, 13:50

Российские учёные получили изображение "британского" штамма коронавируса

"британского" штамма коронавируса

Опубликовано изображение "британского" штамма коронавируса. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора.

Новосибирский центр "Вектор" представил изображение "британского" штамма коронавируса. Его образец выделили от больного COVID-19.

"ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал "британский" штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что мутации, характерные для "британского" штамма, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона".

Добавим, 11 января стало известно о выявлении первого случая "британского" штамма коронавируса в России. Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года.

Электронная микрофотография. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

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