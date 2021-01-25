Опубликован список больниц Екатеринбурга, в которых прививают от COVID-19

В пятницу в Свердловскую область доставили ещё 40 тысяч доз вакцины от коронавируса. 18,5 тысячи доз поступило в 16 больниц Екатеринбурга. Рассказываем, где прививают от COVID-19.
По данным мэрии города, в список больниц, в которых есть вакцина, вошли:
- ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 27),
- ЦГБ № 2 (улица Московская, 2),
- ЦГКБ № 3 (улица Братьев Быковых, 16),
- ЦГКБ № 6 (улица Серафимы Дерябиной, 34),
- ЦГБ № 7 (улица Вилонова, 33),
- ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5в и переулок Суворовский, 5),
- ЦГБ № 20 (улица Зои Космодемьянской, 42),
- ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9),
- ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16 и улица Шварца, 14),
- ГКБ № 40 (улица Волгоградская, 189),
- Новая больница (улица Заводская, 29),
- СОКБ № 1 (улица Волгоградская, 185),
- СОБ № 2 (улица Набережная Рабочей молодёжи, 3),
- МСЧ УрФУ (улица Комсомольская, 59б),
- клиническая больница "РЖД-медицина",
- медцентр УГМК-здоровье".
На прививку ждут горожан от 18 лет. Записаться можно на сайте медицинских учреждений или позвонив по номеру "122". Если пациент выбрал запись через сайт, ему следует оставить заявку и заполнить анкету, а затем дождаться звонка оператора с уточнением даты визита в больницу.
Читайте также:
Как долго "Спутник V" защищает от коронавируса и пустят ли за границу с такой прививкой: все ответы на самые главные вопросы о вакцинации от COVID-19.
На Среднем Урале стало больше больниц, ответственных за вакцинацию от коронавируса.
Минздрав РФ направил в регионы правила организации вакцинации от COVID-19.
За последние сутки 386 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области, в том числе 112 - в Екатеринбурге. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 68 304.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале