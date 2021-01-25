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25 января 2021, 14:35

Опубликован список больниц Екатеринбурга, в которых прививают от COVID-19

Врач делает укол

На прививку ждут горожан от 18 лет. Фото: Галина Соловьёва

В пятницу в Свердловскую область доставили ещё 40 тысяч доз вакцины от коронавируса. 18,5 тысячи доз поступило в 16 больниц Екатеринбурга. Рассказываем, где прививают от COVID-19.

По данным мэрии города, в список больниц, в которых есть вакцина, вошли:

  • ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 27), 
  • ЦГБ № 2 (улица Московская, 2), 
  • ЦГКБ № 3 (улица Братьев Быковых, 16), 
  • ЦГКБ № 6 (улица Серафимы Дерябиной, 34), 
  • ЦГБ № 7 (улица Вилонова, 33), 
  • ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5в и переулок Суворовский, 5), 
  • ЦГБ № 20 (улица Зои Космодемьянской, 42), 
  • ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9), 
  • ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16 и улица Шварца, 14), 
  • ГКБ № 40 (улица Волгоградская, 189), 
  • Новая больница (улица Заводская, 29), 
  • СОКБ № 1 (улица Волгоградская, 185), 
  • СОБ № 2 (улица Набережная Рабочей молодёжи, 3), 
  • МСЧ УрФУ (улица Комсомольская, 59б), 
  • клиническая больница "РЖД-медицина",
  • медцентр УГМК-здоровье".

На прививку ждут горожан от 18 лет. Записаться можно на сайте медицинских учреждений или позвонив по номеру "122". Если пациент выбрал запись через сайт, ему следует оставить заявку и заполнить анкету, а затем дождаться звонка оператора с уточнением даты визита в больницу.

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Областная газета Свердловской области

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