Опубликован список больниц Екатеринбурга, в которых прививают от COVID-19

На прививку ждут горожан от 18 лет. Фото: Галина Соловьёва

В пятницу в Свердловскую область доставили ещё 40 тысяч доз вакцины от коронавируса. 18,5 тысячи доз поступило в 16 больниц Екатеринбурга. Рассказываем, где прививают от COVID-19.

По данным мэрии города, в список больниц, в которых есть вакцина, вошли:

На прививку ждут горожан от 18 лет. Записаться можно на сайте медицинских учреждений или позвонив по номеру "122". Если пациент выбрал запись через сайт, ему следует оставить заявку и заполнить анкету, а затем дождаться звонка оператора с уточнением даты визита в больницу.

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