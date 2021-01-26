За сутки в Свердловской области выявили 358 случаев коронавируса

Выписалась 61 тысяча переболевших уральцев. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 358 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 68 662.

Выписалась по выздоровлению 61 тысяча пациентов, в том числе 370 - за последние 24 часа. На лечении остаются менее 6 тысяч пациентов. 443 госпитализрованных находятся в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+115), Алапаевска, Артёмовского, Артинского и Ачитского ГО, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тавдинского, Талицкого и Туринского ГО.

Стало известно ещё о 18 случаях смерти пациентов с COVID-19. Коронавирус уже унёс жизни 1 956 уральцев.

Накануне стало известно о 386 новых заболевших коронавирусом.

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