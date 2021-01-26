На Среднем Урале скончались ещё 18 больных ковидом

Всего с начала 2021 года скончались более 400 свердловчан с ковидом. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области подтвердили смерть ещё 18 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число жертв инфекции увеличилось до 1 956.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего с начала 2021 года скончались более 400 свердловчан с ковидом.

Накануне стало известно о 16 погиших. В тяжёлом состоянии в больницах находятся около 500 свердловчан. Выявлено 358 новых заболевших.

Добавим, в целом по России сегодня зафиксировано 564 случая смерти от коронавируса. За всё время пандемии скончались 70,5 тысячи россиян.