Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
26 января 2021, 13:22

На Среднем Урале скончались ещё 18 больных ковидом

Машина скорой помощи едет по городу зимой

Всего с начала 2021 года скончались более 400 свердловчан с ковидом. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области подтвердили смерть ещё 18 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число жертв инфекции увеличилось до 1 956.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего с начала 2021 года скончались более 400 свердловчан с ковидом.

Накануне стало известно о 16 погиших. В тяжёлом состоянии в больницах находятся около 500 свердловчан. Выявлено 358 новых заболевших.

Добавим, в целом по России сегодня зафиксировано 564 случая смерти от коронавируса. За всё время пандемии скончались 70,5 тысячи россиян.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 13:34 / Общество
Москва поборется за право проведения ЭКСПО-2030
26.01.2021, 13:22 / Общество
На Среднем Урале скончались ещё 18 больных ковидом
26.01.2021, 13:18 / Общество
Менее 19 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
26.01.2021, 13:10 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 358 случаев коронавируса
26.01.2021, 13:07 / Общество
В Свердловской области у пяти новорождённых обнаружили коронавирус