Менее 19 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Свердловская область сегодня заняла 7-ю строчку с 358 заразившимися за сутки. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России зарегистрирован 18 241 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 756 931.

Напомним, что накануне впервые за долгое время в стране зафиксировали менее 20 тысяч новых пациентов.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2 317) и Санкт-Петербурге (1 510). Свердловская область сегодня заняла 7-ю строчку с 358 заразившимися за сутки.

Скончались уже 70,5 тысячи жителей страны с подтверждённым диагнозом. Сегодня стало известно о 564 летальных исходах.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 100 млн тестов на коронавирус, в том числе 292 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 799 россиян. В целом по стране выздоровел 3 174 561, 23 798 граждан выздоровели за последние 24 часа.

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