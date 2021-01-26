В три свердловских муниципалитета поступила 71 новая машина скорой помощи

При переходе автомобилей СМП на аутсорсинг состав медбригад останется неизменным, а водители получат трудоустройство с полным соблюдением законодательства и сохранением зарплаты. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

На станции скорой медицинской помощи Каменска-Уральского, Первоуральска и Нижнего Тагила поступили новые автомобили СМП, укомплектованные современным медицинским оборудованием. Всего в рамках перехода транспортного обеспечения службы на аутсорсинг в города поступила 71 машина.

Как заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, переход скорой помощи на аутсорсинг позволит сосредоточиться непосредственно на оказании медицинской помощи, не растрачивая средства и время на непрофильные направления.

"Поступление новых автомобилей позволит повысить качество медобслуживания, сократить время прибытия бригад скорой помощи к пациентам. Кроме того, замена автотранспорта на новый значительно снизит вероятность сбоя оказания помощи из-за поломок", – отметил глава минздрава.

Компания-аутсорсер будет заниматься техобслуживанием автомобилей СМП, их ремонтом, обучением водителей, работой с ГИБДД в случаях, когда ДТП произошло с участием машины скорой помощи, а также осуществлением контроля выезда на линию и выхода с неё.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, экипажи водителей меняться не будут. Состав медбригад останется неизменным, а водители получат трудоустройство с полным соблюдением законодательства и сохранением зарплаты.

"В любом случае министерством, профильными его отделами будет проводиться постоянный мониторинг исполнения контракта – это касается и кадрового вопроса, и материально-технического. При необходимости компании-исполнителю будут вноситься предложения по корректировке", – заявил Андрей Карлов.

Как сообщала ранее "Областная газета", службы скорой помощи в Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле передадут транспортные услуги в аутсорсинг уже 1 февраля. При этом протестные действия тагильских водителей скорой помощи продолжаются.