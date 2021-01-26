В Свердловской области фиксируется рост числа заболевших COVID-19 среди пенсионеров и молодёжи

В Свердловской области фиксируется рост числа заболевших COVID-19 среди молодёжи и пенсионеров. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловский санврачи обновили данные о возрастной структуре заболевших COVID-19. За неделю фиксируется увеличение числа молодых людей (от 18 до 29 лет) и пенсионеров (65+), подхвативших инфекцию.

От общего числа заражённых в регионе на них приходится 9,6% (+1,6%) и 25,6% (+4,2) соответственно.

В свою очередь, за семь дней стало меньше инфицированных среди уральцев до 18 лет – 9% вместо 10%, от 30 до 49 лет – 30,8% (-3,6%), а также среди граждан в возрасте от 50 до 64 лет – 25% (-1,2%).

Фото: оперштаб

Добавим, в Свердловской области выявили ещё 358 случаев коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 68 662.