Уральская вода не понравилась Роскачеству

Эксперты Роскачества снизили оценку многих торговых марок воды на Среднем Урале, заподозрив их в фальсификате Фото: Алексей Кунилов

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) провела масштабное исследование рынка упакованной питьевой воды. В Свердловской области проверили более десятка торговых марок питьевой бутилированной воды – практически все получили низкие оценки.

В середине рейтинга оказались марки уральской воды «Родниковая слеза», «Чистогорье» и «Чусовская». Все признаны безопасными по гидрохимическим показателям, в воде эксперты не нашли опасных для здоровья веществ, а также признаков хлорирования. Но к каждой нашлись претензии. Например, по поводу «Чистогорья» заявили: «Указание о природном происхождении воды в виде названия «Природная», предусмотренное техническим регламентом ЕАЭС 044/2017, в маркировке отсутствует. Однако на этикетке присутствуют образы природы и товарные знаки, вводящие потребителя в заблуждение». В итоге чем же плоха такая вода – не совсем ясно.

Гораздо худшую оценку экспертов Роскачества получили такие популярные на Среднем Урале марки воды, как «Виста» и «Новокурьинская». У них тоже всё в порядке с точки зрения безопасности воды, но найдены отступления в её химическом составе по сравнению с тем, что указано на этикетках. У «Висты» чуть больше оказалась общая минерализация, у «Новокурьинской. Классика» – меньше хлоридов и сульфатов, чем заявлено в маркировке. Это дало основания экспертам заподозрить производителей в фальсификации товара, хотя минерализация той же «Висты» оказалась в пять раз меньше верхней границы, установленной ГОСТом. А снижение хлоридов и сульфатов в воде, если она не минеральная, вовсе даже не плохо.

– Для питьевой воды содержание хлоридов и сульфатов большой роли не играет, – считает заведующий отделом курортных ресурсов Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Вячеслав Курочкин. – Другое дело, что сейчас одним из требований к воде является чёткое регламентирование содержания этих компонентов, позволяющее идентифицировать данную воду.

То есть дело не в претензиях к качеству воды, а в подозрениях на то, что она не соответствует заявленным характеристикам по месторождению. До конца этого года должен вступить в силу техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», по которому вода будет чётко делиться на природную и обработанную. Природная должна иметь свой постоянный состав, привязку к конкретному источнику по аналогии с Западной Европой.

Как ответили корреспонденту «Облгазеты» на «Заводе бутылированных вод» (производитель воды «Новокурьинская»), состав воды из скважины, используемой для производства продукции, остаётся стабильным в течение многих лет, не меняется и постоянно контролируется технология производства.

– Мы предполагаем, что показатели по результатам исследования могли оказаться меньше заявленных производителем по причине применения разных методик и оборудования, – сказала директор ООО «Завод бутылированных вод» Любовь Кунилова.

Не согласились с экспертами Роскачества и в компании, производящей воду «Виста».

– Показатели общей минерализации, указанные в исследованиях Роскачества, отличаются от заявленных на этикетке на незначительное количество, которое не может влиять на качество и безопасность, – заявил корреспонденту «Облгазеты» начальник производства «ВиСТ» Денис Челомбиткин. – Тем более нельзя говорить о преднамеренной или умышленной фальсификации.

Тогда чем может быть полезен потребителю рейтинг, где факт фальсификации только предполагается, а не доказывается?

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