Более 1500 заболевших коронавирусом выявлено в 6 свердловских городах

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса в Свердловской области. В Ревде число заболевших перевалило за 2 тысячи, в Верхней Пышме - за 1,5 тысячи.
Более 1500 инфицированных выявлено в 6 свердловских территориях. Среди них:
- Екатеринбург (36 485 болеющих или уже переболевших COVID-19),
- Нижний Тагил (4 129),
- Первоуральск (2 255),
- Ревда (2 019),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 823),
- Верхняя Пышма (1 508).
Общее число заболевших на Среднем Урале приближается к 69 тысячам. Заболевших - около 1,5% от общего населения области. Накануне было зафиксировано 358 новых случаев коронавируса. Уральские врачи вылечили 61 тысячу пациентов. На лечении остаются около 6 тысяч свердловчан с подтверждённым диагнозом.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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