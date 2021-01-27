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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 января 2021, 07:15

Более 1500 заболевших коронавирусом выявлено в 6 свердловских городах

Пенсионерки идут в масках по улице

Заболевших - около 1,5% от общего населения области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса в Свердловской области. В Ревде число заболевших перевалило за 2 тысячи, в Верхней Пышме - за 1,5 тысячи.

Более 1500 инфицированных выявлено в 6 свердловских территориях. Среди них:

  • Екатеринбург (36 485 болеющих или уже переболевших COVID-19),
  • Нижний Тагил (4 129),
  • Первоуральск (2 255),
  • Ревда (2 019),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 823),
  • Верхняя Пышма (1 508).

Общее число заболевших на Среднем Урале приближается к 69 тысячам. Заболевших - около 1,5% от общего населения области. Накануне было зафиксировано 358 новых случаев коронавируса. Уральские врачи вылечили 61 тысячу пациентов. На лечении остаются около 6 тысяч свердловчан с подтверждённым диагнозом.

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Областная газета Свердловской области

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