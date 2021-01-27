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27 января 2021, 11:40

Число случаев коронавируса в мире превысило 100 миллионов

карта коронавируса

Число случаев коронавируса в мире превысило 100 миллионов. Фото: скриншот статистики Университета Джонса.

С начала пандемии число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составило 100 млн 248 тысяч человек. Жертвами вируса стали 2 млн 156 тысяч жителей планеты.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 января, за весь период в США COVID-19 подхватили 25 438 138 человек, 425 073 из них скончались. В Индии коронавирусом заразились 10 676 838 человек (умерли 153 587). В топ-3 стран по числу заболевших также входит Бразилия – 8 933 356 подтверждённых случаев (умерли 218 878).

Россия находится на четвёртом месте. По данным оперштаба, общее число инфицированных с начала пандемии перевалило за 3,7 миллиона. В предыдущие сутки в стране зарегистрировали 18 241 случай заражения COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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