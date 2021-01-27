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27 января 2021, 12:22

Свердловская область получит второй тип вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса

Ранее часть свердловских депутатов Заксобрания высказали пожелание поставить вакцину "ЭпиВакКорона". Фото: Галина Соловьёва

В ближайшее время в Свердловскую область поступит ещё один тип вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" производства научного центра "Вектор". Ожидается партия в количестве 2 тысяч доз.

"Вакцину "ЭпиВакКорона" ожидаем сегодня-завтра. Свердловская область получит 2 тысячи доз", - рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции и.о. замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Этот тип вакцины был зарегистрирован в России в октябре 2020 года. Его будут рекомендовать лицам с тяжёлыми формами заболевания. Ранее часть свердловских депутатов Заксобрания высказали пожелание поставить вакцину "ЭпиВакКорона".

Напомним, что в конце прошлой недели На Средний Урал доставили самую крупную партию вакцины от коронавируса - 40 тысяч доз "Спутник V". Всего привито уже 14 тысяч свердловчан, второй этап вакцинации прошла половина из них.

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Фото: таблица сравнения вакцин составлена "Областной газетой"

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