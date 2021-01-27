За сутки в Свердловской области выявили 368 случаев коронавируса

За сутки в Свердловской области выявили 368 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 368 заболевших коронавирусом выявлено в Свердловской области. Это на десять случаев больше, чем в предыдущие сутки.

По данным регионального оперштаба, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 69 030. Из них выписались 61 564, за последние сутки – 379 человек. На лечении остаются менее 5,5 тысячи пациентов, в том числе 415 – в тяжёлом состоянии.

За сутки диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+184), Асбеста, Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Камышлова, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа и других муниципалитетов.

За последние 24 часа подтвердилась смерть 17 пациентов. Всего коронавирус унёс жизни 1 973 свердловчан.

Ранее свердловский санврачи обновили данные о возрастной структуре заболевших COVID-19. За неделю фиксируется увеличение числа молодых людей (от 18 до 29 лет) и пенсионеров (65+), подхвативших инфекцию.

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