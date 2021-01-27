Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 января 2021, 13:24

За сутки в Свердловской области выявили 368 случаев коронавируса

коронавирус

За сутки в Свердловской области выявили 368 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 368 заболевших коронавирусом выявлено в Свердловской области. Это на десять случаев больше, чем в предыдущие сутки.

По данным регионального оперштаба, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 69 030. Из них выписались 61 564, за последние сутки – 379 человек. На лечении остаются менее 5,5 тысячи пациентов, в том числе 415 – в тяжёлом состоянии.

За сутки диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+184), Асбеста, Берёзовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Камышлова, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа и других муниципалитетов.

За последние 24 часа подтвердилась смерть 17 пациентов. Всего коронавирус унёс жизни 1 973 свердловчан.

Ранее свердловский санврачи обновили данные о возрастной структуре заболевших COVID-19. За неделю фиксируется увеличение числа молодых людей (от 18 до 29 лет) и пенсионеров (65+), подхвативших инфекцию.

Читайте также:

Свердловская область получит второй тип вакцины от коронавируса.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.01.2021, 13:32 / Общество
В Свердловской области ещё 17 человек умерли от коронавируса
27.01.2021, 13:30 / Общество
В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки
27.01.2021, 13:25 / Экономика
Банк России выпускает инвестиционную монету "Георгий Победоносец"
27.01.2021, 13:24 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 368 случаев коронавируса
27.01.2021, 12:22 / Общество
Свердловская область получит второй тип вакцины от коронавируса