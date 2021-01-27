В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса за сутки. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России зарегистрирован 17 741 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москва – 1837. На втором месте Санкт-Петербурге с 1813 новыми пациентами, на третьем – Московская область – 928 заболевших.

Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 368 человек.

Фото: оперштаб

За последние 24 часа умерли 594 пациента с COVID-19, выздоровели – 27 922. За весь период пандемии – 71 076 и 3 202 483 соответственно.

Фото: оперштаб

Напомним, в предыдущие сутки в России было выявлен 18 241 случай заражения COVID-19.

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