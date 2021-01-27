Свердловские школьники и дошколята стали реже заражаться коронавирусом

Среди заболевших коронавирусом - 5,8% школьники. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области обновили данные о социальном статусе заболевших коронавирусом. Доля инфицированных школьников и детей дошкольного возраста снизилась.

Несовершеннолетних среди инфицированных ковидом не очень много. На школьников пришлось 5,8% (неделей ранее было 6%). Процент заражённых воспитанников детских садов уменьшился с 2,1% до 1,6%%. Дети до шести, которые не посещают садики, тоже стали болеть реже. Их доля составила всего 1,2% вместо 1,5%, которые были зафиксированы семью днями ранее.

Также зафиксировано сокращение доли больных среди работающего населения (с 42,5% до 42%) и неработающих граждан трудоспособного возраста (с 18,9% до 17,3%).

В то же время на Среднем Урале немного выросла заболеваемость COVID-19 среди студентов (с 0,3% до 0,7%) и пенсионеров (с 28,8% до 31,4%), передаёт региональный штаб по борьбе с опасным вирусом.

Фото: оперштаб по борьбе с COVID-19

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о том, что в Свердловской области у пяти новорождённых обнаружили коронавирус.