Где в Нижнем Тагиле поставить прививку от коронавируса. Список больниц

Прививки в городе поставили 874 медика, 206 учителей и воспитателей, 113 представителей социальной сферы. Фото: Галина Соловьёва

В Нижний Тагил поступило 5025 доз двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Рассказываем, где прививают от коронавируса.

Прививки ставят в следующих больницах:

ГБУЗ СО "Городская больница № 1" (записаться можно по телефону call – центра: 8 (3435) 38-44-99 или на сайте),

ГАУЗ СО "Демидовская городская больница" (8 (3435) 41-97-57),

ГАУЗ СО "Городская больница № 4" (8 (3435) 21-10-89, 8 (3435) 21-41-16),

ГАУЗ СО "Городская поликлиника № 3" (8 (3435) 48-64-94, 8 (3435) 96-05-94),

ГАУЗ СО "Городская поликлиника № 4".

После записи желающим привиться от COVID-19 перезвонит сотрудник больницы. Он расскажет о правилах вакцинации и назовёт дату приёма. Записаться можно также по единому номеру телефона 122.

По данным мэрии Нижнего Тагила, прививки в городе поставили 874 медика, 206 учителей и воспитателей, 113 представителей социальной сферы, 383 человека с хроническими патологиями, 123 госслужащих,специалисты сферы услуг, транспорта и волонтёры.

Ранее "Облгазета" публиковала список больниц Екатеринбурга, в которых прививают от COVID-19.

Накануне в Свердловскую область поступила первая партия препарата "ЭпиВакКорона", которая рассчитана на вакцинацию 1 тысячи жителей региона. Препарат, разработанный центром "Вектор", уже начали рассылать по медучреждениям Среднего Урала. В конце прошлой недели на Средний Урал доставили самую крупную партию вакцины от коронавируса - 40 тысяч доз "Спутник V".

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