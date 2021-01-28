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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 января 2021, 10:03

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 69 тысяч

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Более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирус подхватили 69 030 человек. Более 2 000 случаев COVID-19 выявлено в четырёх муниципалитетах.

Речь идёт о Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Ревде. По данным на 27 января, в уральской столице за весь период было зарегистрировано 36 669 заболевших (+184 за сутки). В остальных трёх городах нарастающим итогом выявлено 4 152 (+23), 2 264 (+9) и 2 021 (+2) инфицированных соответственно.

Более тысячи заболевших с начала пандемии также зарегистрировали в Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 1 837, Верхней Пышме ‒ 1 512, а также в Берёзовском ‒ 1 489. Почти до тысячи добрался Серов ‒ 989 пациентов.

Добавим, накануне оперштаб сообщал о 368 случаях COVID-19 за сутки. Также известно, что из 69 030 заболевших выздоровели уже 61 564. На лечении остаются менее 5,5 тысячи пациентов.

Ранее свердловские санврачи обновили данные о возрастной структуре заболевших COVID-19. За неделю фиксируется увеличение числа молодых людей (от 18 до 29 лет) и пенсионеров (65+), подхвативших инфекцию.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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