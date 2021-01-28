Ковидом заболели ещё 19 138 россиян

В России уже четвёртый день подряд выявляют менее 20 тыс. заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрировали ещё 19 138 случаев заражения COVID-19. Это на 1,4 тыс. случаев больше, чем было выявлено накануне.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, новые инфицированные обнаружены в 85 регионах страны. В столице за сутки обнаружили 2 897 заболевших. Свердловская область оказалась на седьмом месте в стране по уровню суточной заболеваемости.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии вирус нашли почти у 3,8 млн россиян. Из них 3,2 млн граждан - уже справились с болезнью, 71,7 тыс. - скончались. За прошедшие 24 часа от ковида вылечились 26,8 тыс. россиян, скончались - 575 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, в России уже четвёртый день подряд выявляют менее 20 тыс. заболевших.