COVID-19 унёс жизни ещё 16 свердловчан

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек, у которых диагностировали коронавирус. За всё время пандемии жертвами этой болезни стали 1989 жителей региона.
Данные о количестве новых умерших от ковида сообщили в федеральном и региональном оперштабах.
С начала года на Среднем Урале не было ещё ни одного дня, когда зарегистрировали менее 15 случаев смерти от опасного вируса. Максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 составляет 20. Антирекорд был установлен 14 января. Всего с начала января не стало почти 500 заболевших.
Добавим, что в целом по России сегодня задокументировали 575 летальных исходов. Число скончавшихся за всё время пандемии достигло 71 651.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале