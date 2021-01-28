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28 января 2021, 13:29

COVID-19 унёс жизни ещё 16 свердловчан

реанимобиль

На Среднем Урале от коронавируса умерли ещё 16 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек, у которых диагностировали коронавирус. За всё время пандемии жертвами этой болезни стали 1989 жителей региона.

Данные о количестве новых умерших от ковида сообщили в федеральном и региональном оперштабах.

С начала года на Среднем Урале не было ещё ни одного дня, когда зарегистрировали менее 15 случаев смерти от опасного вируса. Максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 составляет 20. Антирекорд был установлен 14 января. Всего с начала января не стало почти 500 заболевших.

Добавим, что в целом по России сегодня задокументировали 575 летальных исходов. Число скончавшихся за всё время пандемии достигло 71 651.

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Областная газета Свердловской области

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