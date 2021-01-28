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28 января 2021, 16:19

В Свердловской области стартовала вакцинация "ЭпиВакКороной"

вакцинация

Свердловчан начали прививать "ЭпиВакКороной". Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Жителей Свердловской области начали прививать "ЭпиВакКороной". Первая партия этой вакцины от коронавируса прибыла на Средний Урал накануне.

Одной из первых поставить данную вакцину захотела 74-летняя свердловчанка Надежда Тушканова, которая 58 лет проработала в медицине. "Скоро стартует дачный сезон, я буду ездить на садовый участок на транспорте. Хочу обезопасить себя и своих родственников", – передаёт слова женщины департамент информполитики Свердловской области.

"ЭпиВакКорона" ставится двукратно, с интервалом в две-три недели. Иммунная защита формируется через 30 дней после второй прививки. За три дня до и в течение трёх дней после вакцинации следует отказаться от алкоголя и физических нагрузок. Мочить место вакцинации не рекомендуется три дня после прививки.

Напомним, что в конце прошлой недели на Средний Урал доставили самую крупную партию - 40 тыс. доз - другой вакцины от коронавируса - "Спутник V".

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