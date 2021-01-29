Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 января 2021, 08:32

Берёзовский перешагнул отметку в 1,5 тысячи заболевших COVID-19, Краснотурьинск - в 800: статистика по городам

коронавирус в Свердловской области

Уже в семи городах Свердловской области выявили более 1,5 тыс. заразившихся ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области число городов, где выявили уже более 1,5 тыс. заболевших коронавирусом, увеличилось до семи. Список пополнился Берёзовским.

За последние сутки там подтвердили 13 случаев заражения COVID-19, и общее число инфицированных возросло до 1 502. Ранее отметки в 1,5 тыс. достигли Екатеринбург (36 806 заболевших), Нижний Тагил (4 175), Первоуральск (2 286), Ревда (2 033), Каменск-Уральский и Каменский район (1 843) и Верхняя Пышма (1 516), следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Очередной порог числа заболевших также перешагнули Красноуфимск и Красноуфимский район (более 900 заражённых с начала пандемии) и Краснотурьинск (800). 

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.01.2021, 09:58 / Общество
В центре Екатеринбурга демонтировали незаконный киоск с шавермой
29.01.2021, 09:30 / Общество
В Каменске-Уральском "КАМАЗ" налетел на легковушку: погибла 18-летняя девушка, ещё четверо пострадали
29.01.2021, 09:09 / Спорт
"Автомобилист" на своём льду уступил казанскому "Ак Барсу"
29.01.2021, 08:32 / Общество
Берёзовский перешагнул отметку в 1,5 тысячи заболевших COVID-19, Краснотурьинск - в 800: статистика по городам
29.01.2021, 07:58 / Общество
С 8 февраля Кольцово откроет перелёты по всему миру