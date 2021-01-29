Берёзовский перешагнул отметку в 1,5 тысячи заболевших COVID-19, Краснотурьинск - в 800: статистика по городам

Уже в семи городах Свердловской области выявили более 1,5 тыс. заразившихся ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области число городов, где выявили уже более 1,5 тыс. заболевших коронавирусом, увеличилось до семи. Список пополнился Берёзовским.

За последние сутки там подтвердили 13 случаев заражения COVID-19, и общее число инфицированных возросло до 1 502. Ранее отметки в 1,5 тыс. достигли Екатеринбург (36 806 заболевших), Нижний Тагил (4 175), Первоуральск (2 286), Ревда (2 033), Каменск-Уральский и Каменский район (1 843) и Верхняя Пышма (1 516), следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Очередной порог числа заболевших также перешагнули Красноуфимск и Красноуфимский район (более 900 заражённых с начала пандемии) и Краснотурьинск (800).