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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 января 2021, 13:42

За сутки в Свердловской области выявили 362 случая коронавируса

Мужчина в маске кормит голубей

Выписалась по выздоровлению более 62 тысяч пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 362 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 69 761.

Выписалась по выздоровлению более 62 тысяч пациентов, в том числе 380 - за последние сутки. На лечении остаются менее 6 тысяч свердловчан. Состояние 389 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+140), Арамильского, Артёмовского, Артинского и Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Дегтярска, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Североуральска, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого и Туринского ГО.

Зафиксировано ещё 15 случаев смерти пациентов с COVID-19. Общее число жертв коронавируса перевалило за две тысячи.

Накануне стало известно о 369 новых заболевших коронавирусом. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения с Кольцово. С 8 февраля из аэропорта в Екатеринбурге будут возобновлены перелёты в иностранные государства.

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