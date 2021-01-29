В Свердловской области смягчат коронавирусные ограничения

Евгений Куйвашев анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области планируют смягчить ограничения по коронавирусу. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев.

На личной странице в Instagram он отметил, что в регионе наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости. В связи с этим, по мнению Евгения Куйвашева, "становится возможным постепенное возвращение к прежнему ритму жизни".

"Сегодня мною дано поручение по подготовке указа о некотором смягчении режима повышенной готовности, который будет готов к понедельнику", – заявил губернатор.

Он уточнил, что спортивные мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, смогут посещать больше людей. Трибуны разрешат заполнять до 50% (сейчас до 30%). Кроме того, учреждениям допобразования позволят возобновить свою работу.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале выявлено 362 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 69 761.