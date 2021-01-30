Число заболевших коронавирусом в Серове перевалило за 1000, в Нижних Сергах - за 800: статистика по городам

Накануне в Серове зарегистрировали 15 новых заболевших коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов.

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Серове преодолело отметку в 1000. Теперь в Свердловской области насчитывается восемь городов, перешагнувших этот порог.

Накануне в Серове зарегистрировали 15 новых заболевших. Всего с начала пандемии в этом городе подтвердили уже 1008 диагнозов, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также более 1000 инфицированных найдено в Екатеринбурге (36 946), Нижнем Тагиле (4204), Первоуральске (2293), Ревде (2044), Каменске-Уральском и Каменском районе (1858), Верхней Пышме (1528) и Берёзовском (1507).

Добавим, что в Нижнесергинском районе число заразившихся ковидом достигло 800. За последние сутки там стало на семь заболевших больше.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими болезнями ещё на две недели и смягчение ограничений, касающихся спортивных мероприятий и организаций допобразования. В то же время на Среднем Урале продлят запрет на ночную работу ресторанов и кафе.