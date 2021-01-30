COVID-19 диагностировали ещё у 19 тысяч россиян

Всего с начала пандемии вирус нашли у 3 млн 832 тыс. россиян. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус нашли ещё у 19 032 человек. По сравнению со вчерашним днём количество новых случаев заражения сократилось на 200.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, сегодня инфицированных зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Больше всего заболевших обнаружено в Санкт-Петербурге - 2 512 человек. Свердловская область по уровню суточной заболеваемости оказалась на седьмом месте.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии вирус нашли у 3 млн 832 тыс. россиян. А вот с числом выздоровевших у оперштаба сегодня получилась какая-то путаница. Из данных, представленных на сайте стопкоронавирус.рф, следует, что выздоровевших в России больше, чем заболевших, - 3 млн 838 тыс. В то же время в Telegram-канале оперштаба приводится другое число - 3 млн 280 тыс. При этом данные о количестве выписанных за последние сутки совпадают - 24,5 тыс.

Добавим, сегодня также задокументированы смерти 512 человек. За всё время пандемии не стало 72,7 тыс. заболевших ковидом.

Фото: стопкоронавирус.рф