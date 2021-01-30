Число заболевших коронавирусом в Свердловской области перевалило за 70 тысяч

В Екатеринбурге вирус подхватили ещё 153 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки коронавирус в Свердловской области обнаружили у 359 человек. Общее число заразившихся превысило 70 тысяч.

В Екатеринбурге вирус подхватили ещё 153 человека. Также в числе инфицированных оказались жители Артёмовского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Волчанска, Дегтярска, Ивдельского ГО, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Серова, Североуральска, Сухого Лога, Талицкого и Туринского ГО.

В настоящее время лечение от ковида проходят 5,4 тыс. уральцев, 348 из них находятся в тяжёлом состоянии, более 2 тыс. - в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе в вирусом, за последние 24 часа из больниц выписались 379 человек. Всего справиться с болезнью смогли уже 62 707 свердловчан.

Также сегодня стало известно ещё о 16 случаях смерти от COVID-19. За всё время пандемии жертвами заболевания стали 2020 человек.

Напомним, вчера на Среднем Урале выявили 362 случая коронавируса. Суточная заболеваемость понемногу снижается. В связи с этим накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал смягчение ограничений, касающихся спортивных мероприятий и организаций допобразования. В то же время регион ждёт продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими болезнями и запрета на ночную работу ресторанов и кафе.