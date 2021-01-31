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31 января 2021, 09:11

В Екатеринбурге число заболевших коронавирусом перевалило за 37 тысяч

коронавирус

В Екатеринбурге число заболевших коронавирусом перевалило за 37 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области с начала пандемии выявлено более 70 тысяч заболевших коронавирусом. 53% инфицированных проживают в Екатеринбурге.

В столице Урала накануне зафиксировали 153 новых случая. Общее число переболевших или болеющих COVID-19 достигло в городе 37 099. Городами-лидерами также являются Нижний Тагил (4 228 заражённых), Первоуральск (2 303) и Ревда (2 048). В остальных муниципалитетах - менее 2 тысяч заболели COVID-19 за всё время.

С полным списком можно ознакомиться на сайте регионального Роспотребнадзора. Санврачи ежедневно актуализируют информацию по числу подхвативших инфекцию. В этот раз цифры по городам обновились, а вот общая по региону нет. Сейчас там значится 69 761 пациент за всё время. Такие данные были актуальны 29 января.

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