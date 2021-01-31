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31 января 2021, 13:00

За сутки в Свердловской области выявили 352 случая коронавируса

коронавирус

За сутки в Свердловской области выявили 352 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 352 заболевших коронавирусом выявлено в Свердловской области. Это на семь случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

По данным регионального оперштаба, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 70 472. Из них выписались 63 074, за последние сутки – 367 человек. На лечении остаются менее 5,5 тысячи пациентов, в том числе 354 – в тяжёлом состоянии.

За сутки диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+136), Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 034.

Добавим, ранее стало известно, что на Среднем Урале планируют смягчить ограничения по коронавирусу

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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