За сутки в Свердловской области выявили 352 случая коронавируса

Ещё 352 заболевших коронавирусом выявлено в Свердловской области. Это на семь случаев меньше, чем в предыдущие сутки.
По данным регионального оперштаба, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 70 472. Из них выписались 63 074, за последние сутки – 367 человек. На лечении остаются менее 5,5 тысячи пациентов, в том числе 354 – в тяжёлом состоянии.
За сутки диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+136), Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова и других муниципалитетов.
Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 034.
Добавим, ранее стало известно, что на Среднем Урале планируют смягчить ограничения по коронавирусу.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале