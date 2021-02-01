Свердловская область получит 29 миллионов на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний

Медики получат дополнительное финансирование при подтверждении диагноза заболевания, которое было выявлено при проведении диспансеризации или профосмотра. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство России распределило по регионам денежные средства, которые в 2021 году направят на выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов. Свердловская область получит на эти цели свыше 29 млн рублей.

Распоряжение о поступлении средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Всего на выплаты за обнаружение рака в регионы поступит 1,2 млрд рублей. Медицинские организации получат дополнительное финансирование при подтверждении диагноза заболевания, которое было выявлено при проведении диспансеризации или профилактического осмотра. После этого деньги будут выплачены сотрудникам.

Напомним, врачи и медперсонал получают такие выплаты с 2020 года. Данная мера должна способствовать более ранней диагностике рака. Как писала ранее "Областная газета", за каждый случай выявленного заболевания доплачивают 1000 рублей.

Михаил Мишустин также подписал распоряжение о распределении 18,3 млрд рублей на оплату труда новых врачей и среднего медицинского персонала. В Свердловскую область направят более 316 млн рублей.