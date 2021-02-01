Скорая помощь в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском переходит на аутсорсинг

Службы скорой помощи в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском передают транспортные услуги в аутсорсинг. Фото: Галина Соловьёва.

1 февраля службы скорой помощи в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском передают транспортные услуги в аутсорсинг. Обязанности по перевозке бригад, техобслуживанию и ремонту машин, а также обучению водителей переходят к ООО «РТ – Социальная Сфера».

Контракт с этой организацией заключён на три года. За исполнением условий договора будет следить министерство здравоохранеия Свердловской области. Анонсируя перевод скорых на аутсорсинг, региональные власти заверяли, что состав медбригад останется неизменным, а водители получат трудоустройство с полным соблюдением законодательства и сохранением зарплаты.

Однако несмотря на эти заверения, процедура вызвала множество недовольств со стороны работников скорых. Перспектива уйти из госучреждения "под крыло" частной компании откровенно напугала водителей – они боятся ухудшения условий труда и сокращения зарплаты. Перевод скорой помощи на аутсорсинг прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На прошлой неделе в станции скорой помощи трёх городов поступил 71 новый автомобиль. Изначально заявлялось, что муниципалитетам планируют передать 68 машин (30 - Нижнему Тагилу, 20 - Каменску-Уральскому, 18 - Первоуральску).

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