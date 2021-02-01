Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
1 февраля 2021, 11:54

Свердловчанам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до середины февраля

продление самоизоляции

Евгений Куйвашев продлил действие режима самоизоляции для групп риска. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области до 15 февраля продлён режим самоизоляции для групп риска. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу №39-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на две недели, до 15 февраля. Им рекомендуется оставаться дома. На Среднем Урале также сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим в помещениях.

Документ опубликован сегодня на региональном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу на следующий день – со 2 февраля.

Фото: документ

Добавим, продление самоизоляции для групп риска Евгений Куйвашев анонсировал в пятницу.

"Людям в возрасте 65+ и уральцам с хроническими болезнями лучше будет ещё поберечься", – заявлял глава региона.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.02.2021, 14:35 / Общество
На СвЖД изменится расписание электричек
01.02.2021, 14:10 / Культура
Стартовал приём заявок на участие в Ural Music Night-2021
01.02.2021, 14:09 / Политика
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании суда по правам человека
01.02.2021, 14:08 / Общество
Церковь отмечает день интронизации Патриарха Кирилла
01.02.2021, 13:29 / Общество
Исполнилось 90 лет со дня рождения первого Президента России Бориса Ельцина