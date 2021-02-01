Свердловчанам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до середины февраля

Евгений Куйвашев продлил действие режима самоизоляции для групп риска. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области до 15 февраля продлён режим самоизоляции для групп риска. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу №39-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на две недели, до 15 февраля. Им рекомендуется оставаться дома. На Среднем Урале также сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим в помещениях.

Документ опубликован сегодня на региональном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу на следующий день – со 2 февраля.

Фото: документ

Добавим, продление самоизоляции для групп риска Евгений Куйвашев анонсировал в пятницу.

"Людям в возрасте 65+ и уральцам с хроническими болезнями лучше будет ещё поберечься", – заявлял глава региона.