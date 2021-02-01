За сутки ещё 348 свердловчан заболели ковидом

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 70 820. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 70 820.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 120 человек.

Также новые инфицированные выявлены среди жителей Алапаевска, Арамильского, Ачитского, Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Синячихи, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Салды, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Сысертского, Таборинского, Талицкого, Туринского городских округов, посёлка Уральский, Шалинского городского округа.

За всё время от коронавируса излечились 63 442 жителя региона. За минувшие сутки из больниц выписались 368 человек.

Среди тех, кто продолжает лечение, 339 человек находятся в тяжёлом состоянии, 229 из них - в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 155 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 2 048 жителей региона.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 352 случая коронавируса.

Добавим, что сегодня режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет продлили до середины февраля.