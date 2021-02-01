В России выявлено 17 648 случаев COVID-19 за сутки

Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии - 3 868 087. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России выявлено 17 648 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии, - 3 868 087.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (2 037) и Санкт-Петербурге (1 842). В Свердловской области за сутки заболели 348 человек. Это седьмой показатель по стране.

Фото: оперативный штаб

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на 500 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 18 169 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 3 318 173 россиян.

Фото: оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 73 619 человек.

Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 18 359 случаев заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора на 1 февраля, в России проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 333 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 633 175 человек.