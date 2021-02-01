В России выявлено 17 648 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 17 648 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших ковидом с начала пандемии, - 3 868 087.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (2 037) и Санкт-Петербурге (1 842). В Свердловской области за сутки заболели 348 человек. Это седьмой показатель по стране.
Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на 500 человек превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из больниц выписались 18 169 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 3 318 173 россиян.
Также за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 73 619 человек.
Напомним, за прошлые сутки в России было зарегистрировано 18 359 случаев заражения коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора на 1 февраля, в России проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 333 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 633 175 человек.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией