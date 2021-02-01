Скончались ещё 14 свердловчан с диагнозом COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 14 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 048 жителей региона.
Данные о смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 048», – говорится в сообщении регионального оперштаба.
В целом по России за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 73 619 человек.
Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 348 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 70 820.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале