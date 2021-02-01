Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
1 февраля 2021, 13:18

Скончались ещё 14 свердловчан с диагнозом COVID-19

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 048 жителя региона.

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 048 жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 14 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 048 жителей региона.

Данные о смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 048», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 73 619 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 348 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 70 820.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.02.2021, 14:35 / Общество
На СвЖД изменится расписание электричек
01.02.2021, 14:10 / Культура
Стартовал приём заявок на участие в Ural Music Night-2021
01.02.2021, 14:09 / Политика
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании суда по правам человека
01.02.2021, 14:08 / Общество
Церковь отмечает день интронизации Патриарха Кирилла
01.02.2021, 13:29 / Общество
Исполнилось 90 лет со дня рождения первого Президента России Бориса Ельцина