Скончались ещё 14 свердловчан с диагнозом COVID-19

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 048 жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 14 летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 2 048 жителей региона.

Данные о смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 048», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В целом по России за сутки зафиксировано 437 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 73 619 человек.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 348 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии составляет 70 820.