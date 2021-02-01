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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 февраля 2021, 18:21

Мэры уральских городов ставят прививки от COVID-19

Вакциной от коронавирусной инфекции уже воспользовались главы Полевского, Ревды, Краснотурьинска и других муниципалитетов.

Так, мэр Краснотурьинска Александр Устинов сообщил о том, что сделал прививку, на своей странице в одной из соцсетей. И приложил фото из врачебного кабинета. В беседе с нами он рассказал, как чувствует себя после вакцинации:

– Этот вопрос интересовал многих моих коллег и горожан. Никаких осложнений, слава богу, нет. Продолжаю работать. Решил поставить прививку, чтобы обезопасить и себя, и своё окружение.

Глава Ревды Ирина Тейшева рассказала о вакцинации своим коллегам на совещании в администрации города.

– Неприятных симптомов нет – заявляю со всей ответственностью, так как прошла полный курс вакцинации. И уже получила свой сертификат на портале «Госуслуги», который позволит мне свободно перемещаться по стране, заселяться в отели, не соблюдая карантин, а также выезжать за границу, когда это разрешат, – цитируют её местные СМИ.

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  • Опубликовано в №17 от 02.02.2021

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