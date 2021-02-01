На портале Госуслуг открылась запись на вакцинацию от COVID-19

На Госуслугах также есть форма обратной связи, через которую пользователи могут пожаловаться на отсутствие препарата и проблемы с записью. Фото: Галина Соловьёва.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что на портале госуслуг открылась запись на вакцинацию от коронавируса. Он добавил, что на Госуслугах также есть форма обратной связи, через которую пользователи могут пожаловаться на отсутствие препарата и проблемы с записью.

По словам вице-премьера, ранее данная услуга работала на портале в тестовом режиме.

"31 января, на портале госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом госуслуг", - передаёт слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба Правительства.

Зарегистрированным пользователям портала госуслуг предлагается выбрать регион, в котором проживает человек, удобную для посещения больницу и время. При отсутствии свободных мест для записи, заявка уйдёт в лист ожидания. Когда появится место, пользователю пришлют оповещение.

Фото: скриншот с портала Госуслуг

Напомним, на Среднем Урале от коронавируса уже привились более 35 тыс. граждан. Как сказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков, в настоящее время ставить вакцину от коронавируса ежедневно приходят свыше 5 тыс. уральцев.

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