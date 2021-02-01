Стационар Берёзовской ЦГБ возобновит работу в штатном режиме. Фото: Владимир Мартьянов.

В стационаре Берёзовской ЦГБ закрылся ковидный госпиталь. Терапевтическое, неврологическое и кардиологическое отделения вновь переходят в штатный режим работы.

Там уже проведена обработка и дезинфекция помещений, сообщили в пресс-службе медучреждения. Хирургическое и реанимационно-анестезиологическое отделения будут открыты через несколько дней.

Напомним, инфекционный госпиталь в ЦГБ был развёрнут 31 октября 2020 года. За время его работы врачи поставили на ноги 1 229 человек. Пациенты поступали из Берёзовского, Екатеринбурга, Первоуральска, Режа, Асбеста, Сысертского и Красноуфимского районов.

Самым возрастным пациентом стала 95-летняя Мархаба Тухватуллина. Она поступила в медучреждение с 30%-м поражением лёгких. Более двух недель березовчанка находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Она также прошла курс антибактериальной и антивирусной терапии. О том, что женщину выписали, стало известно 20 января.