Россия снова продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Ограничения будут действовать до 16 февраля включительно. Фото: Павел Ворожцов.

Россия в очередной раз продлила срок приостановки авиасообщения с Великобританией. Ограничения будут действовать до 16 февраля включительно.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства России.

Напомним, полёты из России в Великобританию и обратно были прекращены 22 декабря 2020 года. Причиной этого послужило обнаружение на территории иностранного государства нового штамма коронавируса, который может быть более заразным и смертоносным. Изначально авиасообщение было решено приостановить на неделю, однако потом этот срок неоднакратно продлевался. В предыдущий раз ограничение вводилось до 1 февраля.