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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 февраля 2021, 09:55

Роспотребнадзор обновил данные о распространении COVID-19 по городам Свердловской области

Карта распространения коронавируса

Данные приведены на сайте надзорного ведомства. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией на Среднем Урале заразились 70 820 человек. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту распространения инфекции по региону.

Данные приведены на сайте надзорного ведомства. Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге - 37 355 случаев (+120 человек за прошлые сутки). Далее следуют Нижний Тагил (4271), Первоуральск (2340), Ревда (2063), Каменск-Уральский с Каменским районом (1892), Верхняя Пышма (1547), Берёзовский (1528) и Серов (1026).

Больше 800 заболевших также выявлено в Сухом Логу (885), в Нижнесергинском районе (822) и Краснотурьинске (816).

Меньше всего заболевших - в отдалённых населённых пунктах области: пять человек заболели в Гарях, по шесть инфицированных выявлено в Таборинском районе и пгт Малышева, восемь случаев заболевания подтверждено в Пелыме.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области выявили 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За всё время от COVID-19 излечились 63 442 жителя региона. Более двух тысяч свердловчан скончались.

Накануне режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет продлили до середины февраля.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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