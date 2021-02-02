За сутки в Свердловской области выявили 325 случаев коронавируса

В Свердловской области до 15 февраля продлён режим самоизоляции для групп риска. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 325 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 71 тысячу.

Выписалась по выздоровлению около 64 тысяч пациентов. На лечении остаются более 5 тысяч больных COVID-19.

Накануне было выявлено 348 новых пациентах, 14 человек скончались. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить режим самоизоляции для групп риска до 15 февраля. При этом было разрешено увеличить заполняемость залов на массовых спортивных мероприятиях с 30 до 50%.

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