Ещё 16,6 тысячи россиян заразились коронавирусом

Под медицинским наблюдением остаются 630 190 россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлили 16 643 случая коронавируса. Общее число россиян, заболевших COVID-19 с начала пандемии, достигло 3 884 730.

Больше всего новых ковид-пациентов выявлено в Москве (1 701), Санкт-Петербурге (1 484) и Московской области (1 053). В остальных российских регионах - менее 1000 случаев. Свердловская область занимает седьмое место с 325 заболевшими.

Выздоровели ещё 22 372 россиянина, с начала пандемии - 3,3 тысячи граждан.

Зафиксировано 539 летальных исходов. Всего коронавирус унёс жизни уже 74 158 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 102,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 201 тысяча - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 630 190 россиян.

Накануне стало известно о 17,6 тысячи новых заразившихся в стране. Суточная заболеваемость продолжает снижаться. Сегодня менее 17 тысяч инфицированных выявили впервые с конца октября.

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