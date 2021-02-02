Дневник самочувствия после прививки от коронавируса: первые сотрудники "ОГ" прошли вакцинацию

Сотрудники "Областной газеты" приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Фото: Галина Соловьёва.

Первые сотрудники "Областной газеты" приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Мы запускаем дневник самочувствия, в который будем оперативно заносить информацию о симптомах, побочных эффектах и других реакциях организма на препарат "Спутник V".

День 1. Журналист "Службы информации" Юрий Петухов:

"Сам процесс обслуживания пациентов в медучреждениях проходит очень чётко и быстро, по крайней мере, если речь идёт о совместной вакцинации в составе рабочего коллектива государственной организации. Ты приносишь в поликлинику документы, в которых указываешь свои паспортные данные, номер полиса ОМС и СНИЛСа, а также заполняешь опросную таблицу с указанием хронических заболеваний, аллергий и наличия других прививок.

После этого направляешься к терапевту, который измеряет температуру тела, давление и сатурацию крови. Врач назначает дату и время введения второго компонента вакцины (у меня вторая прививка назначена на 20 февраля) и отправляет непосредственно в прививочный кабинет.

Тут события развиваются ещё быстрее: ты отдаёшь все заполненные документы, садишься на кушетку, получаешь укол в левое плечо и всё - ты свободен.

По пути домой я почувствовал головную боль, и тут уже не знаешь, это организм начал реагировать на вакцину или я просто не выспался? Пить обезболивающие-анальгетики в течение первых трёх дней после вакцины не рекомендуется. При головных болях врачи советуют ибупрофен. Через полтора часа мне стало холодно, и я подумал: "Вот это уже точно побочный эффект от вакцины!". Чтобы удостовериться в этом, я надел пуховик и походил в нём пару минут - теплее не стало, значит, озноб. Вместе с ним я почувствовал ломоту в руках и ногах. Прошло ещё три часа, новых симптомов я пока не заметил".

День 2. Фотокорреспондент Галина Соловьёва:

"Вчера, когда поставила прививку, всё было отлично. Никаких признаков недомогания, красота. Думаю, ну, всё, отлично, значит, ничего и не будет. Зато потом, среди ночи я резко проснулась и понимаю, что вся горю. Чувство тошноты такое неприятное, слабость. Выпила парацетомол, он подействовал только через несколько часов.

В общем, пол ночи я не спала. Не могла уснуть вообще, хотя от бессонниц не страдаю. Сегодня опять температура, но уже пониже. Если вчера было в районе 38,5 градусов, то сейчас - 37,8 градусов". Введение второго компонента вакцины мне назначили на 20 февраля.

Другие сотрудники "Областной газеты", уже испытавшие на себе вакцину, чувствуют себя нормально. С этого дня мы будем имформировать вас еженедельно о состоянии здоровья привившихся.

Кстати Накауне главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина в эфире "Первого канала" рассказала о побочных эффектах вакцинации от COVID-19. Среди них: сонливость;

ломота в теле;

слабость;

кратковременное повышение температуры до 37-38 градусов, реже до 39 (в последнем случае необходимо принять парацетамол);

озноб. По словам Оксаны Драпкиной, все перечисленные симптомы являются абсолютно нормальной реакцией на прививку. Она подчеркнула, что недомогание может сохраняться в первые двое суток после введения препарата. При этом человек не становится заразным.