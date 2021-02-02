Владимир Якушев заявил о снижении заболеваемости COVID-19 во вех регионах УрФО

Поездка стартовала с осмотра Челябинского областного инфекционного центра на базе ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3». Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев сообщил о постепенном снижении заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во всех регионах Урала. При этом пока говорить о стабилизации ситуации преждевременно.

Как сообщает пресс-служба полпредства в УрФО, 2 февраля полномочный представитель Президента России Владимир Якушев начал рабочую поездку по Челябинской области. Поездка стартовала с осмотра Челябинского областного инфекционного центра на базе ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3».

В ходе визита в Челябинск Владимир Якушев сообщил о «положительных трендах», связанных с заболеваемостью COVID-19 на Урале. В первую очередь, речь идёт о росте числа выписанных из ковидных госпиталей пациентов по сравнению с проступившими туда больными.

«Такой тренд фиксируется уже не первую неделю во всех субъектах округа. Будем надеяться, что в том, что касается заражения и распространения коронавируса, мы получим более зафиксированный тренд на понижение и можем говорить о ситуации, изменяющейся в лучшую сторону», - приводит слова полпреда «Интерфакс».

Несмотря на положительные сдвиги, Владимир Якушев призвал уральцев соблюдать меры предосторожности, пользоваться средствами защиты и воздерживаться от участия в публичных мероприятиях.

«Слава богу увеличения нет, есть некоторое понижение, но мы не очень сильно и не очень быстро падаем. Говорить о том, что мы уже все преодолели и сегодня спокойно можем двигаться вперёд, ещё рано. Надо ещё понаблюдать несколько недель, как ситуация будет развиваться», - сообщил уральский полпред.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявлено 325 случаев COVID-19, в Челябинской области заболели 278 человек, в Ханты-Мансийском АО - 171, в Тюменской области - 138, в Курганской - 93, в Ямало-Ненецком АО - 61.