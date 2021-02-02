Клинические испытания Триазаверина доказали его эффективность в борьбе с COVID-19

Клинические испытания Триазаверина начались в августе прошлого года в екатеринбургской больнице №14. Фото: Станислав Савин.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Алебай Сабитов заявил об эффективности Триазаверина в лечении коронавируса. По его словам, на 12-й день лечения этим препаратом у 97,5% пациентов тест ПЦР-исследования показывал отрицательный результат.

Как заявил Алебай Сабитов, клинические испытания Триазаверина начались в августе прошлого года в екатеринбургской больнице №14. В исследовании приняли участие 120 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

"В результате нам удалось получить следующие данные: уже спустя 3 дня от лечения у 25% проходили симптомы болезни. К 10-му дню эти симптомы прошли у 97%. К 12-му дню результаты ПЦР-исследования были отрицательными у 97,5%", - заявил завкафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ во время пресс-конференции "Интерфакса".

Он отметил важность хорошей переносимости этого препарата у всех пациентов, чтобы ни у кого из них не прогрессировала болезнь и не появились осложнения.

"Таким образом, в части использования терапевтического эффекта мы делаем вывод о том, что есть терапевтический эффект, есть явная польза и при этом нет никакого вреда организму человека, что он обладает высоким профилем безопасности", - подытожил Алебай Сабитов.

Напомним, что Триазаверин входит в список бесплатных лекарств, которые предоставляют пациентам с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении.

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