В Свердловской области 71 тысяча заболевших коронавирусом: статистика по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах Свердловской области. В Ирбите и Ирбитском районе и Талицком районе число инфицированных перевалило за 700.
Всего в регионе 71 145 переболевших или болеющих COVID-19. Более 70% заразившихся проживают в 7 территориях. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (37 435 инфицированных),
- Нижний Тагил (4 288),
- Первоуральск (2 374),
- Ревда (2 079),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 896),
- Верхняя Пышма (1 548),
- Берёзовский (1 529).
В этих муниципалитетах выявлено более 1,5 тысячи случаев коронавируса. В других городах выявлено менее 1,5 тысячи.
Накануне стало известно о 325 новых ковид-пациентах, в том числе 80 екатеринбуржцах. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал выход с дистанта студентов колледжей и техникумов. Кроме того, глава региона объявил о снятии ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале