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3 февраля 2021, 07:29

В Свердловской области 71 тысяча заболевших коронавирусом: статистика по городам

Люди в масках идут по городу

Более 1,5 тысячи заразившихся выявлено в 7 свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах Свердловской области. В Ирбите и Ирбитском районе и Талицком районе число инфицированных перевалило за 700.

Всего в регионе 71 145 переболевших или болеющих COVID-19. Более 70% заразившихся проживают в 7 территориях. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (37 435 инфицированных),
  • Нижний Тагил (4 288),
  • Первоуральск (2 374),
  • Ревда (2 079),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 896),
  • Верхняя Пышма (1 548),
  • Берёзовский (1 529).

В этих муниципалитетах выявлено более 1,5 тысячи случаев коронавируса. В других городах выявлено менее 1,5 тысячи.

Накануне стало известно о 325 новых ковид-пациентах, в том числе 80 екатеринбуржцах. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал выход с дистанта студентов колледжей и техникумов. Кроме того, глава региона объявил о снятии ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время.

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Областная газета Свердловской области

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