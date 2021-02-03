В Свердловской области 71 тысяча заболевших коронавирусом: статистика по городам

Более 1,5 тысячи заразившихся выявлено в 7 свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в городах Свердловской области. В Ирбите и Ирбитском районе и Талицком районе число инфицированных перевалило за 700.

Всего в регионе 71 145 переболевших или болеющих COVID-19. Более 70% заразившихся проживают в 7 территориях. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (37 435 инфицированных),

Нижний Тагил (4 288),

Первоуральск (2 374),

Ревда (2 079),

Каменск-Уральский и Каменский район (1 896),

Верхняя Пышма (1 548),

Берёзовский (1 529).

В этих муниципалитетах выявлено более 1,5 тысячи случаев коронавируса. В других городах выявлено менее 1,5 тысячи.

Накануне стало известно о 325 новых ковид-пациентах, в том числе 80 екатеринбуржцах. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал выход с дистанта студентов колледжей и техникумов. Кроме того, глава региона объявил о снятии ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время.